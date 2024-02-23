В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства

«В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — сообщили РИА Новости в секретариате ОДКБ.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.