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В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Секретариат ОДКБ не получал заявлений Еревана о приостановке членства, тезис премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по всей видимости, касается неучастия республики в ряде мероприятий организации, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности.
Источник: РИА "Новости"

«В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — сообщили РИА Новости в секретариате ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.