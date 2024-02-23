Глава ЦИК Узбекистана: динамика сотрудничества Минска и Ташкента положительная

МИНСК, 23 фев Sputnik. Глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев отметил высокий уровень взаимодействия между Минском и Ташкентом на различных уровнях, об этом он заявил на встрече с белорусским коллегой Игорем Карпенко.