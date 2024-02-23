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Глава ЦИК Узбекистана: динамика сотрудничества Минска и Ташкента положительная

Председатель Центризбиркома Узбекистана Зайниддин Низамходжаевы приехал в Минск для наблюдения за выборами в Беларуси.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 фев Sputnik. Глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев отметил высокий уровень взаимодействия между Минском и Ташкентом на различных уровнях, об этом он заявил на встрече с белорусским коллегой Игорем Карпенко.

По приглашению Минска председатель ЦИК Узбекистана приехал наблюдать за выборами в Беларуси.

«Наше сотрудничество поступательно развивается, оно идет в положительной динамике, и это нас очень радует», — сказал Низамходжаев.

Он отметил также высокий уровень белорусско-узбекских отношений на уровне глав государств.

Планируется, что сегодня в Минске будет подписан протокол соглашения между Центризбиркомами Беларуси и Узбекистана.