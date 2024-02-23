Франция заявила, что может предоставить Армении ракеты для ПВО

«О ПВО… скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если… Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — сказал Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.
В частности, он отметил, что обсуждал в Армении вопросы, связанные с ПЗРК малой дальности «Мистраль». По словам французского министра, обучить пользоваться этими системами очень просто. Лекорню добавил, что Франция предложит защитить небо и на средних расстояниях.
В свою очередь Папикян, отвечая на вопрос о совместимости предоставляемых французской стороной систем противовоздушной обороны с объединенной армянско-российской системой ПВО, заявил, что Армения пополняет средства противовоздушной обороны для создания своей системы. «Пополнение систем ПВО Армении касается создания собственной противовоздушной обороны, мы не приобретаем оружие для какого-то партнера, друга и союзника», — сказал Папикян.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Париже. Макрон отметил, что Франция продолжит сотрудничество в сфере обороны с Арменией.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.