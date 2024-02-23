Губернатор Петербурга выразил благодарность российским бойцам в честь 23 февраля

По словам Александра Беглова, слова президента России Владимира Путина о единстве армии и народа актуальны в это время. Градоначальник также обратился к волонтерам и поблагодарил их за поддержку участников СВО.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга в 2024 году отвели 4000 рублей на подарки к 23 февраля.