Губернатор Петербурга выразил благодарность российским бойцам в честь 23 февраля

Градоначальник отметил, что в этот день в России благодарят тех, кто защищает Россию сейчас и делал это в прошлом. Господин Беглов добавил, что 23 февраля гордость за российских бойцов ощущается более остро.
«Поздравляю воинов, выполняющих боевые задачи, защищающих Родину в зоне СВО. Спасибо за все нашим ветеранам, которые сейчас поддерживают ребят на фронте теплыми словами в письмах».
По словам Александра Беглова, слова президента России Владимира Путина о единстве армии и народа актуальны в это время. Градоначальник также обратился к волонтерам и поблагодарил их за поддержку участников СВО.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга в 2024 году отвели 4000 рублей на подарки к 23 февраля.