ЕС намерен собрать $1,5 млрд для передачи Украине артиллерийских снарядов

Также в этот день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что союзники США могут разочароваться в Вашингтоне, если если конгресс не одобрит помощь Украине на сумму около $60 млрд. По его словам, США не всегда могут помочь, даже главнокомандующий страны хочет этого.