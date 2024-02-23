ЕС намерен собрать $1,5 млрд для передачи Украине артиллерийских снарядов

«Европейские столицы спешат собрать $1,5 млрд в виде экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России», — говорится в материале издания.
Отмечается, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены серьезно ограничивать использование артиллерии, что негативно влияет на отражение атак российской армии.
Отмечается, что проблемы ВСУ связаны с приостановкой поставок артиллерийских снарядов из США, так как там не могут согласовать пакет помощи Украине на $60 млрд. Таким образом, европейские страны стремятся перенять ответственность за восполнение дефицита артиллерийских запасов в украинской армии, передает газета.
Кроме того, президент Чехии Петр Павел на полях Мюнхенской конференции заявил, что Прага нашла в неназванной стране за пределами ЕС практически миллион снарядов. Он выразил надежду, что их можно будет отправить Киеву, однако сначала для этого нужно найти финансирование.
Однако в докладе Международного института стратегических исследований говорится, что Украине понадобится от 75 тыс. до 90 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, чтобы удерживать оборону и от 200 тыс. в месяц в случае контрнаступления.
Аналитики добавили, что в настоящее время, если США согласует помощь, страны Запада смогут обеспечить только нижнюю цифру потребностей Украины. В то же время коалиция не имеет боеприпасов, чтобы поддержать возможное контрнаступление Киева в будущем году.
Также в этот день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что союзники США могут разочароваться в Вашингтоне, если если конгресс не одобрит помощь Украине на сумму около $60 млрд. По его словам, США не всегда могут помочь, даже главнокомандующий страны хочет этого.
Законопроект, о котором идет речь, представила верхняя палата американского парламента 4 февраля. Документ предполагал, что около $60 млрд планируется направить Украине, $14,1 млрд — Израилю, еще $20,2 млрд — на усиление границы с Мексикой ввиду серьезной проблемы с высоким числом нелегальных мигрантов.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.