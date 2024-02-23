Обвинение запросило для Мухамедиулы 12 лет лишения свободы

23 февраля 2024 года прокурор Олжас Хайруллаев в судебных прениях огласил наказание, которое обвинение запрашивает для Арыстанбека Мухамедиулы и других шести подсудимых в рамках объединенного производства по двум эпизодам:
о проведении выставки «Шествие “Золотого человека”, о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля “Дипломат” в Астане.
Прокурор попросил признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным:
по ч. 3 ст. 28 («Организация преступления») УК РК, п. 2 ч. 4 ст. 189 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере») УК РК. Назначить наказание в виде восьми лет одного месяца лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе;
по п. 3 ч. 4 ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. Назначить наказание в виде шести лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе;
по ч. 3 ст. 24 («Покушение на преступление») УК РК, ч. 1 ст. 249 («Рейдерство») УК РК. Назначить наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях сроком на два года;
по ч. 3 ст. 28 («Виды соучастников уголовного правонарушения») УК РК и ч. 1 ст. 250 («Злоупотребление полномочиями») УК РК. Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на пять лет.
На основании ч. 3 ст. 58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить восемь лет один месяц лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
На основании ч. 6 ст. 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13 февраля 2024 года.
«Окончательно назначить Арыстанбеку Мухамедиулы наказание в виде 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности».
Для других подсудимых обвинение запросило:
Алмазу Нуразхану — по ч. 2 ст. 28 («Исполнитель преступления») УК РК и п. 2 ч. 4 ст. 189 окончательно назначить семь лет один месяц лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
Абаю Сатубалдину — по ч. 2 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189, п. 1 ч. 3 ст. 190 («Мошенничество в крупном размере») УК РК окончательно назначить семь лет лишения свободы без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
Леониду Кочетову — по ч. 2 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
Азамату Кошенову — по ч. 5 ст. 28 («Пособничество в преступлении») УК РК, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК окончательно назначить семь лет один месяц лишения свободы без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками, сроком на 10 лет. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
Айым Садвакасовой — по ч. 5 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК окончательно назначить семь лет один месяц лишения свободы без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками, сроком на 10 лет. В соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РК исполнение назначенного наказания отсрочить на пять лет. Обязать в 10-дневный срок после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.
Гульзат Жуаспаевой — по ч. 1 ст. 250 УК РК назначить два года лишения свободы без конфискации имущества с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях сроком на пять лет. На основании пп. 2 ч. 1 ст. 2 Закона РК от 7 декабря 2021 года «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК» освободить от наказания по ч. 1 ст. 250 УК РК. По ч. 3 ст. 385 («Использование заведомо подложного документа») УК РК признать виновной. Согласно п. 1 ч.1 ст. 71 УК РК освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.
Судебный процесс по новому обвинению в отношении Арыстанбека Мухамедиулы и других фигурантов дела, включающему два эпизода, начался в межрайонном суде по уголовным делам Астаны 21 декабря 2023 года.
20 июня 2023 года Арыстанбек Мухамедиулы был приговорен к восьми годам лишения свободы за хищение денежных средств на сумму 221 млн 411 тыс. 730 тенге при проведении выставки «Шествие Золотого человека» при пособничестве его бывшего заместителя Алмаза Нуразхана и двух других обвиняемых — Азамата Кошенова и Айым Садвакасовой.
Также 13 февраля 2024 года Арыстанбек Мухамедиулы был осужден на 11 лет лишения свободы по обвинению в покушении к даче взятки в особо крупном размере.