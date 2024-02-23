Обвинение запросило для Мухамедиулы 12 лет лишения свободы

Айым Садвакасовой — по ч. 5 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК окончательно назначить семь лет один месяц лишения свободы без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками, сроком на 10 лет. В соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РК исполнение назначенного наказания отсрочить на пять лет. Обязать в 10-дневный срок после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.