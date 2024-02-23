Путин подловил Блинкена на словах о бегстве его прадеда из России

«Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится понятным. Например, у нас в архивах есть информация, прадед Энтони Блинкена фактически покинул Российскую империю. Он родился где-то в Полтавской губернии, затем жил и уехал из Киева… И если Блинкен говорит, что его предок бежал из России от еврейских погромов, то по крайней мере он заявил, что в 1904 году Украины не было. Похоже, Блинкен — наш парень», — сказал Путин.