«Совсем не расстроился»: Тимура Сулейменова спросили, хотел ли он стать премьером

«Честно говоря, никак. На самом деле у нас много разных Telegram-каналов с известными и неизвестными авторами. На каждый из них обращать внимание — неправильно. Решение было принято, оно было инициировано партией Amanat, которая была поддержана главой государства, затем Мажилисом в целом, поэтому оно правильное», — заявил в ответ глава Нацбанка.