«Совсем не расстроился»: Тимура Сулейменова спросили, хотел ли он стать премьером

Журналисты поинтересовались у Тимура Сулейменова, как он относился к прогнозам и ставкам, что он станет премьером после Алихана Смаилова.
«Честно говоря, никак. На самом деле у нас много разных Telegram-каналов с известными и неизвестными авторами. На каждый из них обращать внимание — неправильно. Решение было принято, оно было инициировано партией Amanat, которая была поддержана главой государства, затем Мажилисом в целом, поэтому оно правильное», — заявил в ответ глава Нацбанка.
Он напомнил, что ранее и с правительством, и с Олжасом Бектеновым был выстроен конструктивный диалог.
«Я с ним работал в Администрации президента, был его первым замом, поэтому нам легко работать с ним. Хорошо понимаем друг друга и совместно сможем, я думаю, многие проекты и реформы сдвинуть с места», — заявил Тимур Сулейменов.
На еще один уточняющий вопрос журналистов о реакции на назначение Бектенова Сулейменов коротко ответил:
«Совсем не загрустил».
Олжас Бектенов стал новым премьером Казахстана 6 февраля 2024 года. На его место пророчили Тимура Сулейменова, Ерболата Досаева, Ерлана Кошанова и других.