Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Ранее президент поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что «этот праздник — один из самых почитаемых в России», отмечается с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость. Путин в своем поздравлении отметил, что гордится «армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов». Он также подчеркнул, что сегодня на переднем крае — участники специальной военной операции, которые сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию. Президент поблагодарил военнослужащих, назвав их подлинными героями, и заверил, что власти будут делать все возможное, чтобы они смогли выполнить поставленные перед ними задачи.