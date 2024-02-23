Нетаньяху представил план после победы над «Хамасом»

«Будет проведена программа дерадикализации, охватывающая все религиозные институты, образование и социальную сферу в секторе Газа, и это по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории», — говорится в плане. Израиль также хочет добиться закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сотрудники которого, по его данным, участвовали в нападении на Израиль утром 7 октября. Восстановление сектора Газа, согласно плану Израиля, возможно только после его «демилитаризации и дерадикализации». Восстановление будет осуществляться на деньги и под руководством государств, «приемлемых» для Израиля.