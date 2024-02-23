Нетаньяху представил план после победы над «Хамасом»

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме», — сообщил Дмитрий Гендельман. План Биньямина Нетаньяху предусматривает демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа, военный контроль Израиля над регионом, а также «южный заслон» на границе эксклава с Египтом и передачу гражданской власти «местным силам, имеющим административный опыт», которые при этом не связаны с поддерживающими террор государствами и организациями.
«Будет проведена программа дерадикализации, охватывающая все религиозные институты, образование и социальную сферу в секторе Газа, и это по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории», — говорится в плане. Израиль также хочет добиться закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сотрудники которого, по его данным, участвовали в нападении на Израиль утром 7 октября. Восстановление сектора Газа, согласно плану Израиля, возможно только после его «демилитаризации и дерадикализации». Восстановление будет осуществляться на деньги и под руководством государств, «приемлемых» для Израиля.
Но прежде чем этот план заработает, согласно предложению Биньямина Нетаньяху, Израиль должен достичь своих целей в военном конфликте с «Хамасом»: уничтожить военный потенциал и властную инфраструктуру палестинских боевиков «Хамаса» и «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), вернуть пленных и «предотвратить угрозу, исходящую из сектора Газа, на длительный срок».
В начале февраля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный «Хамасом» план урегулирования конфликта, который предусматривал прекращение боевых действий на четыре с половиной месяца, возвращение израильских заложников в обмен на 1,5 тыс. палестинских заключенных и полный вывод военных Израиля из Газы. При этом израильские власти неоднократно говорили, что боевые действия будут идти до полного уничтожения «Хамаса» и возвращения всех заложников.
22 февраля израильский «12 канал» со ссылкой на источники сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предложила создать палестинский руководящий орган в районе Газы — Зейтун. Для этого, по данным канала, представители ЦАХАЛа уже встретились с лидерами местной палестинской общины.
Анастасия Ларина