Генпрокурор Беларуси рассказал, каким видит идеального депутата

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, каким видит идеального депутата, передает корреспондент Sputnik.
В пятницу глава белорусского надзорного ведомства принял участие в досрочном голосовании на участке № 482 в минском Дворце художественной гимнастики.
«Что касается моего видения идеального депутата, конечно, это должен быть человек, который любит свою страну, который любит своих людей, который государственник до мозга костей», — сказал он.
Генпрокурор отметил, что, по его мнению, депутат должен руководствоваться интересами в первую очередь простых граждан и белорусского государства в целом.
Швед заявил, что у органов прокуратуры с депутатским корпусом сложилось очень хорошее и конструктивное взаимодействие.
«Не случайно депутаты представляют чаяния людей, и во многих случаях к ним в первую очередь идут. Соответственно по необходимости они (депутаты — Sputnik) часто к нам обращаются, и мы оказываем всяческое содействие, чтобы совместными усилиями восстановить справедливость и обеспечить законные права и интересы наших граждан», — констатировал генеральный прокурор.
После чего высказал мнение, что будущий состав депутатов будет таким же конструктивным, как их предшественники.
Выборы 25 февраля.
Впервые в Беларуси в пятницу, 25 февраля, пройдет единый день голосования — будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Нацсобрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня.
За три дня досрочного голосования, которое стартовало 20 февраля, на избирательные участки пришли более 24% граждан от общего числа избирателей.
Как сообщалось, предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента Беларуси и местные советы депутатов будут оглашены в ночь с 25 на 26 февраля.