Генпрокурор Беларуси рассказал, каким видит идеального депутата

«Не случайно депутаты представляют чаяния людей, и во многих случаях к ним в первую очередь идут. Соответственно по необходимости они (депутаты — Sputnik) часто к нам обращаются, и мы оказываем всяческое содействие, чтобы совместными усилиями восстановить справедливость и обеспечить законные права и интересы наших граждан», — констатировал генеральный прокурор.