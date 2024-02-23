Кремль не получал разъяснений от Армении о приостановке участия страны в ОДКБ

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Я имею в виду, с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят», — сказал он телеканалу «Звезда».
Ранее в этот день Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, поэтому страна заморозила свое участие в нем.
При этом премьер уточнил, что вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении «не стоит на повестке дня».
До этого, 1 февраля, Пашинян заявил, что Армения не может продолжать отношения с РФ в военной сфере. Он отметил, что Армении необходимо определиться, с кем она может поддерживать военно-технические и оборонные отношения. По словам премьера, векторы внешней политики государства будут определены до конца года.
В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев заявил, что безопасность Армении, в том числе в военно-технической сфере, невозможна без сотрудничества в Организации. Также он назвал очевидными попытки Запада использовать Армению, чтобы обострить ситуацию не только в стране, но и во всем регионе.
В конце декабря прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Армения меняет надежный союз с Россией на туманные обещания, поддаваясь на манипуляции Запада. В то же время, глава МИД отметил, что Армения продолжает быть стратегическим партнером России на Южном Кавказе.
Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Никола Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.
Выход из ОДКБ Пашинян допускал еще в мае 2023-го. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках США и Евросоюза убедить Армению выйти из состава ОДКБ.