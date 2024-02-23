Кремль не получал разъяснений от Армении о приостановке участия страны в ОДКБ

В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев заявил, что безопасность Армении, в том числе в военно-технической сфере, невозможна без сотрудничества в Организации. Также он назвал очевидными попытки Запада использовать Армению, чтобы обострить ситуацию не только в стране, но и во всем регионе.