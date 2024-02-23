Глава ЦИК Узбекистана: Центризбирком Беларуси имеет большой опыт работы в области выборов и проведения референдумов

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев по итогам встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Игорем Карпенко рассказал журналистам о направлениях сотрудничества ЦИК двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.



«Я хочу сказать, что между ЦИК Беларуси и Узбекистана налажен тесный контакт. ЦИК Беларуси имеет 35-летний опыт работы в области выборов и проведения референдумов. Большая работа проводится ЦИК Беларуси в плане подготовки и повышения электоральной культуры молодежи. В этом плане наши интересы совпадают. И я думаю, что совместная работа поможет вывести на более высокий уровень данное направление нашей работы, — сказал Зайниддин Низамходжаев. — Это очень важно, потому что будущее всегда принадлежит молодежи. Если они будут осведомлены, вооружены знаниями электоральной культуры и будут серьезно относиться к своим конституционным правам — это только на благо наших народов».



«У нас большие перспективные планы по внедрению ИТ-технологий в избирательный процесс. Это тоже большое достижение Беларуси. В этом плане мы будем работать», — дополнил глава ЦИК.



Как ожидается, 24 февраля ЦИК Беларуси и Узбекистана подпишут протокол о сотрудничестве.