ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России

«Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц… В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются в отношении более 2000 физических и юридических лиц», — сказано в тексте.
«Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, включая компоненты для разработки и производства БПЛА», — говорится в тексте.
Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ.
«Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», — говорится в заявлении.
Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они «участвуют в обходе торговых ограничений».
Кроме того, как заявлено в тексте, «ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала, как электрические трансформаторы».
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.