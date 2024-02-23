Премьер-министр Беларуси досрочно проголосовал на выборах

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Правительство Беларуси готово работать с новым составом парламента, об этом сказал премьер-министр республики Роман Головченко на избирательном участке в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik.
По словам Головченко, среди кандидатов в депутаты Мингорсовета ему лично знаком только один. А для того, чтобы выбрать, за кого отдать голос среди кандидатов в депутаты Палаты представителей, пришлось задуматься.
«Я заранее готовился и попросил материалы об этих кандидатах. Но задумался потому, что знаю этих людей лично. Они все достойны работать в парламенте», — считает глава правительства.
Головченко отметил, что выбор сделал в пользу кандидата, с которым наиболее хорошо знаком, и считает, что его работа усилит парламент в силу опыта и личностных качеств.
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Региональные нюансы.
Премьер-министр сказал, что ожидает от нового состава парламента активной, энергичной и профессиональной работы.
С новой редакцией Конституции роль парламента в законотворчестве серьезно усилилась. Правительство вносит в парламент законы и изменения в действующие правовые акты, поэтому нужна экспертиза депутатов.
«Акты, которые мы вносим, затрагивают самые разные сферы жизни и деятельности нашего общества. Поэтому очень важно, чтобы они были выверенными», — подчеркнул он.
Головченко считает, что депутаты очень помогают в ходе отработки актов в профильных комиссиях. По его мнению, в республике имеют место региональные особенности, поэтому депутаты, представляющие все регионы страны, помогут учесть все нюансы.
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Портрет депутата.
Премьер напомнил, что законотворчество — это только одна из сторон работы депутата. Вторая, не менее важная, — это обеспечение обратной связи с избирателями и помощь им в решении вопросов.
Он напомнил, что депутаты помогают увидеть проблемы в разрезах регионов и отдельных населенных пунктов, о которых узнают в ходе личных приемов и общения с людьми на местах.
Головченко рассказал, что каждый раз, когда бывает в Овальном зале, ему доводится общаться с депутатами, которые сообщают ему о тех или иных вопросах на местах.
«Для меня важна — помимо профессионализма и готовности вдумчиво работать над законопроектами — такая черта, как энергичность и стремление доводить до конца те вопросы, которые перед депутатами ставят», — подчеркнул он.
В завершение премьер заявил, что правительство рассчитывает на работу в тандеме с новым составом парламента.