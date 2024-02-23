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23 февраля Голубев возложил цветы к Вечному огню

Губернатор Ростовский области Василий Голубев почтил память павших воинов у Вечного огня в сквере Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие также заместители главы региона, депутаты Заксобрания, военные ЮВО и Южного округа Росгвардии, власти Ростова, областного и городского отделений совета ветеранов. Цветы к Вечному огню, курсанты и школьники.

Свыше 700 тысяч жителей Ростовской области воевали в годы Великой Отечественной войны.

Порядка 280 уроженцев донского региона были удостоены звания Героя Советского Союза, при этом четверо из них — дважды. Также 57 жителей Дона стали полными кавалерами ордена Славы.

Кроме того, госнаграды получили тысячи воинов, призванных из Ростовской области.

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