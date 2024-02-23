23 февраля Голубев возложил цветы к Вечному огню

В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие также заместители главы региона, депутаты Заксобрания, военные ЮВО и Южного округа Росгвардии, власти Ростова, областного и городского отделений совета ветеранов. Цветы к Вечному огню, курсанты и школьники.