23 февраля Голубев возложил цветы к Вечному огню

В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие также заместители главы региона, депутаты Заксобрания, военные ЮВО и Южного округа Росгвардии, власти Ростова, областного и городского отделений совета ветеранов. Цветы к Вечному огню, курсанты и школьники.
Свыше 700 тысяч жителей Ростовской области воевали в годы Великой Отечественной войны.
Порядка 280 уроженцев донского региона были удостоены звания Героя Советского Союза, при этом четверо из них — дважды. Также 57 жителей Дона стали полными кавалерами ордена Славы.
Кроме того, госнаграды получили тысячи воинов, призванных из Ростовской области.