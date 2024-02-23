Новый отдел создали в акимате Конаева

Багдат Алиев родился в 1988 году в Кызылорде. В 2012 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «нефтегазовое дело», а в 2014 году — Кызылординский гуманитарно-технический институт «Акмешит» по специальности «экономист».