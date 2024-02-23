Собянин и Шойгу осмотрели после реставрации здание штаба Московского военного округа

Реставраторы работали по историческим образцам, воссоздавая первоначальный облик здания и его интерьеров. Был восстановлен облик главного фасада, лепнины, дверей и оконных рам из дуба, приведены в порядок парадная лестница центрального корпуса и наборная чугунная лестница с росписью под бронзовую поталь, которая ведет со второго на третий этаж. У входа в здание размещались две пушки — 122-мм гаубицы, выпущенные в начале XX века. Орудия были возвращены на свое историческое место.