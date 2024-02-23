Собянин и Шойгу осмотрели после реставрации здание штаба Московского военного округа

«Колоссальная история. Столько здесь людей знаменитых работало, и, конечно, огромная благодарность президенту РФ, вам, за то, что вы воссоздали Московский военный округ», — отметил Собянин, обращаясь к министру обороны Шойгу.
В свою очередь министр высоко оценил итоги реставрации и поблагодарил за проделанную работу.
«Это историческое событие», — подчеркнул он.
Шойгу напомнил, что Московский военный округ был изначально создан в 1864 году.
«Это огромная работа, Сергей Семенович, и наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа», — добавил он.
«Сергей Кужугетович, по вашему поручению, по поручению президента РФ подготовили здание Московского военного округа, подписали акт — ваши коллегии и мы — об окончании реставрации, реконструкции здания и его передаче», — сказал Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 1933 года по 2010 год штаб МВО размещался в здании на Космодамианской набережной. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. Было решено вернуть историческое здание под размещение штаба воссозданного МВО.
Реставрация здания была начата правительством Москвы в октябре 2023 года и завершена в феврале 2024 года. Работы велись в круглосуточном режиме, в них было единовременно задействовано до 5,5 тыс. человек и порядка 170 единиц специализированной техники. Проект включал полную замену перекрытий трех этажей, усиление фундамента, укрепление дверных и оконных проемов. Заменили стропильную систему и сделали новое фальцевое покрытие кровли.
Реставраторы работали по историческим образцам, воссоздавая первоначальный облик здания и его интерьеров. Был восстановлен облик главного фасада, лепнины, дверей и оконных рам из дуба, приведены в порядок парадная лестница центрального корпуса и наборная чугунная лестница с росписью под бронзовую поталь, которая ведет со второго на третий этаж. У входа в здание размещались две пушки — 122-мм гаубицы, выпущенные в начале XX века. Орудия были возвращены на свое историческое место.
В здании были проведены ремонт и модернизация коммунальных систем. Помещения обустроены для полноценной и эффективной работы сотрудников штаба МВО. В настоящее время здание передано Минобороны России.
Президент России Владимир Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа в декабре 2022 года.