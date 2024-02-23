Пенсионная система нуждается в реформировании — Тимур Сулейменов

«Я был бы здесь все-таки осторожен. Нацфонд — это фонд благосостояния, он рассчитан в первую очередь на создание подушки (безопасности — Ред.) — демпфера от шоков, а их становится все больше и больше. Нам нужно четко понимать, что его основное предназначение — сберегательное и стабилизационное. Второе назначение Нацфонда — стерилизация нефтяных денег, то есть, чтобы наша экономика не страдала от неконтролируемого долларового потока в наши системы. Ведь от этого будут страдать другие секторы. Это так называемая “Голландская болезнь”. Поэтому чем меньше денег мы запускаем из этой кубышки обратно в систему, тем лучше она справляется со своей второй функцией», — считает он.