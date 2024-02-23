Пенсионная система нуждается в реформировании — Тимур Сулейменов

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов считает, что пенсионная система Казахстана нуждается в реформировании, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Поскольку нынешняя (пенсионная система — Ред.) пока отвечает реалиям текущего дня. Однако расчеты министерства труда и социальной защиты населения и Нацбанка показывают, что впоследствии она будет нуждаться в изменениях. Потому что текущий ее дизайн и структура не позволят получать большие выплаты будущим пенсионерам, — сказал Тимур Сулейменов на брифинге в Нацбанке. — Пенсионная система нуждается в реформах, но не в немедленных, здесь и сейчас, а в дальнейшем. Наши долгосрочные модели показывают, что понадобится провести некоторые изменения».
Глава монетарного регулятора не поддержал предложение о введении выплат из Нацфонда пенсионерам по аналогии с проектом «Национальный фонд — детям». Ранее эту идею озвучил экс-председатель Нацбанка Анвар Сайденов.
«Я был бы здесь все-таки осторожен. Нацфонд — это фонд благосостояния, он рассчитан в первую очередь на создание подушки (безопасности — Ред.) — демпфера от шоков, а их становится все больше и больше. Нам нужно четко понимать, что его основное предназначение — сберегательное и стабилизационное. Второе назначение Нацфонда — стерилизация нефтяных денег, то есть, чтобы наша экономика не страдала от неконтролируемого долларового потока в наши системы. Ведь от этого будут страдать другие секторы. Это так называемая “Голландская болезнь”. Поэтому чем меньше денег мы запускаем из этой кубышки обратно в систему, тем лучше она справляется со своей второй функцией», — считает он.
Глава Нацбанка добавил, что реформирование пенсионной системы нужно обсуждать с министерством труда ис социальной защиты населения и другими госорганами, в том числе с представителями финансового сектора.
«Должны будем обсудить, какие изменения необходимы, чтобы данная система эффективно работала», — добавил глава Нацбанка.