Экс-премьер рассказал, почему молдавские фермеры доведены до отчаяния

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik.Молдавские фермеры доведены до отчаяния, об этом в беседе со Sputnik Молдова заявил экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
По мнению политика, власти аграриев не слышат, несмотря на их громкие протесты.
«Их не слышат власти, которые не приняли нормальный диалог с ними. Эти люди находятся в отчаянии, поскольку уже начались весенне-полевые работы, а многие из них находятся на грани банкротства. Банки в стране применяют радикальные методы кредитования по отношению к товаропроизводителям. Создается впечатление, что они выполняют чей-то заказ, транснациональных корпораций, и специально ликвидируют реальный сектор экономики Молдовы», — сказал Тарлев.
По его мнению, банковский сектор сегодня работает против государства.
«Почему ситуация доведена до этого. Я думаю, что на определенные государственные должности пришли непрофессиональные, самоуверенные люди, теоретики, но не практики. Они работают по принципу: “Я начальник, все остальные — дураки”. Поэтому не слушают чаяния фермеров, не хотят их слышать и ничего не предлагают», — отметил Тарлев.
Накануне фермеры вновь перекрыли тракторами Леушенскую трассу у КПП на границе с Румынией. Протестующие заявили, что ждут приезда спикера парламента Игоря Гросу для проведения переговоров. Вечером дорогу разблокировали, так и не дождавшись спикера. Фермеры не исключили, что будут перекрыты и другие трассы в стране.