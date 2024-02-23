Экс-премьер рассказал, почему молдавские фермеры доведены до отчаяния

«Их не слышат власти, которые не приняли нормальный диалог с ними. Эти люди находятся в отчаянии, поскольку уже начались весенне-полевые работы, а многие из них находятся на грани банкротства. Банки в стране применяют радикальные методы кредитования по отношению к товаропроизводителям. Создается впечатление, что они выполняют чей-то заказ, транснациональных корпораций, и специально ликвидируют реальный сектор экономики Молдовы», — сказал Тарлев.