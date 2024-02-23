Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

Ранее в США заявили о невозможности победы Украины над Россией. Запланированное на весну прошлого года украинское контрнаступление провалилось, поддержка Зеленского на родине и в Вашингтоне снизилась, а Штаты устали от бесконечного оказания финансовой помощи Киеву.