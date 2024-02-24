Боец из Слюдянского района Вадим Гаранин погиб в зоне СВО

Вадим Гаранин, родом из Слюдянского района, погиб в ходе специальной военной операции, как сообщил Василий Темгеневский, глава администрации Байкальского городского поселения через свой телеграм-канал.
— Вадим Гаранин отслужил в вооруженных силах Российской Федерации. В 1998 году он получил диплом колледжа министерства Внутренних Дел РФ, став квалифицированным частным охранником, — говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года Вадим отправился на СВО в качестве водителя мотострелкового взвода по контракту. Он погиб 18 февраля 2024 года.