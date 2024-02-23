Лукашенко: спецслужбы Беларуси внедряются в террористические группы

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко вручил во Дворце Независимости госнаграды и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщили в пресс-службе президента.
По словам главы государства, в Беларуси поддерживается мирная жизнь благодаря белорусским силовикам, которые стоят в качестве преграды на пути любого врага.
«Стоят непреодолимой стеной, своевременно выявляя и задерживая диверсантов, проводя разминирование взрывных устройств», — особо отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране сохраняются спокойствие и тишина благодаря тому, что «наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб».
По его мнению, белорусы спят спокойно потому, что боевые операции с риском для собственной жизни проводят офицеры и генералы. Лучшие из них удостоились наград и званий.