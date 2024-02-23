Лукашенко: спецслужбы Беларуси внедряются в террористические группы

Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране сохраняются спокойствие и тишина благодаря тому, что «наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб».