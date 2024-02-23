Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против РФ

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за войну на Украине и за смерть Алексея Навального. Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах», — приводятся в сообщении слова Байдена.