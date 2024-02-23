Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против РФ

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за войну на Украине и за смерть Алексея Навального. Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах», — приводятся в сообщении слова Байдена.
«Мы также вводим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — также заявил Байден.