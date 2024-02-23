В Баку отвергли заявление Пашиняна о том, что Азербайджан готовится к войне с Арменией

«Обвинения в том, что Азербайджана якобы готовится к нападению на Армению, не соблюдает принципы международного права, являются откровенным искажением существующих фактов и преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность. Заявление Армении, которая в последнее время проводит политику массовой милитаризации, о том, что наша страна готовится в войне, абсолютно беспочвенно», — говорится в комментарии.