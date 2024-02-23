«Ничего страшного нет»: глава Нацбанка о контроле мобильных переводов

«Нам по некоторым точкам даже пришлось обеспечить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой. После предоставления разъяснений, консультаций со стороны Комитета государственных доходов ситуация успокоилась и будет успокаиваться в дальнейшем, потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится», — добавил он.