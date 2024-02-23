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МИД Беларуси: Минск рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Ереваном

В прошлом году власти Армении проигнорировали ряд мероприятий, проводимых в рамках ОДКБ, однако заявляли, что не готовят почву для выхода.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Беларусь имеет «нормальный контакт» с Арменией и рассчитывает на дальнейшее конструктивное сотрудничество, об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

В среду стало известно, что Ереван заморозил свое участие в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. Причиной называлось невыполнение договора в отношении Армении.

«Мы видели интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна телеканалу “France 24” и не думаем, что оно нуждается в каких-то комментариях с нашей стороны. У нас нормальный контакт с армянскими коллегами», — сказал Глаз.

Дипломат подчеркнул, что Армения остается партнером Беларуси, и вопросы ОДКБ постоянно находятся в поле зрения двустороннего взаимодействия.

«Мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество с Ереваном по всему спектру актуальных вопросов и в дальнейшем», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

При этом, по словам Глаза, никаких официальных уведомлений в части правовых аспектов деятельности ОДКБ в МИД не поступало.

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Отказ от участия в саммите.

Премьер-министр Армении, как и другие представители страны, ранее отказались от участия в саммите ОДКБ, прошедшем 22—23 ноября 2023 года в Минске. При этом армянский лидер отмечал, что Ереван не готовит почву для выхода из ОДКБ.

По словам Пашиняна, решение о возможном выходе Армении из организации будет приниматься с учетом государственных интересов страны.

В феврале текущего года Ереван также дал согласие по ряду документов, принятым в ходе минского саммита.

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Кто входит в ОДКБ.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В мае министр обороны России Сергей Шойгу отмечал важность участия представителей армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки, проводимых в рамках ОДКБ.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в организации, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями — в том числе и по части ОДКБ.