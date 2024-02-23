Токаев подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов на уроках

Как отмечали ранее в Сенате, этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане РК на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Закон устанавливает требования, права и обязанности наставников.