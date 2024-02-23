Лукашенко подписал указ для досрочного использования семейного капитала

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ (№ 69 от 23 февраля 2023-го) о дополнительных условиях для досрочного использования семейного капитала, сообщает пресс-служба президента.
Так, в Беларуси совершенствуется порядок предоставления семейного капитала. И предусматриваются допусловия для досрочного использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий.
Теперь основанием станет также отсутствие в собственности жилья общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека, в Минске — 10 квадратных метров и более, а также согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств на указанные цели.
При этом устанавливается запрет на отчуждение приобретенного с использованием средств семейного капитала жилья, собственность на которое оформлена до 2022-го, в течение 5 лет с даты регистрации права собственности.
Кроме того, указ предусматривает возможность оказания медуслуг за счет семейного капитала только государственными учреждениями здравоохранения. При этом обусловлено поэтапное перечисление средств на эти цели: до 50% при заключении договора, а окончательный расчет — после получения медуслуги.
И также документ урегулировал вопрос возврата необоснованно использованных средств в республиканский бюджет. Это произойдет при нарушении гражданами требований законодательства о распоряжении семейным капитала и его использовании.
Напомним, семейный капитал для многодетных белорусов увеличен на 1,5 тысячи рублей. Также в Минтруда сообщали, что 30% средств семейного капитала использованы в Беларуси досрочно.