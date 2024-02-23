Лукашенко подписал указ для досрочного использования семейного капитала

Теперь основанием станет также отсутствие в собственности жилья общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека, в Минске — 10 квадратных метров и более, а также согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств на указанные цели.