Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

«Надо сказать, что Авдеевка — она отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Авдеевка будет тоже нашей подшефной территорией», — сказал глава региона.
Он напомнил, что с 2022 года власти региона оказывают поддержку Волновахскому району и Ясиноватой. В Волновахе за это время регион восстановил 38 объектов, в том числе был построен жилой дом, в Ясиноватой восстановлено 12 объектов, пояснил губернатор.
По словам Текслера, на днях он разговаривал с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко, который рассказал, что в Авдеевке находятся около 1000 мирных жителей.
«Мы все рассчитываем, что жизнь будет безопасней… С 1 сентября дети пойдут в школу. Это одна из территорий, где обучение ведется в дистанте. Будем надеяться, что мирная жизнь будет налаживаться».
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.