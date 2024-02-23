В России ответили на введение Евросоюзом 13-го пакета санкций

В ответ на новые санкции Россия расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну. В него попали граждане, ответственные за оказание военной помощи Киеву, а также лица, причастные к преследованию российских должностных лиц и выступающие за конфискацию российских госактивов. Кроме того, в «стоп-листе» оказались представители Совета Европы (СЕ), члены заксобраний стран ЕС, участники Парламентской ассамблеи Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).