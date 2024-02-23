В Брюсселе обсудили вопросы приднестровского урегулирования

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Текущее состояние переговорного процесса по вопросам урегулирования приднестровского конфликта обсудили посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Паун Роговей и спецпредставитель ЕС по приднестровскому урегулированию Дорота Сулига.
Встреча прошла 21 февраля в Брюсселе.
«Паун Роговей заверил европейскую сторону, что Украина была и будет оставаться активным участником процесса приднестровского урегулирования и, в этом смысле, в качестве посредника будет продолжать оказывать вместе с другими партнерами всемерное содействие Кишиневу и Тирасполю в сближении позиций и поиске взаимопонимания по основным проблемным вопросам повестки дня», — отмечается в официальном пресс-релизе украинского диппредставительства.
Собеседники отметили, что перспектива европейской интеграции Молдовы открывает «новые возможности для урегулирования конфликта на Днестре».
Было подчеркнуто стремление Украины и ЕС «совместно с другими международными партнерами продолжать прилагать необходимые усилия для сохранения мира и стабильности на обоих берегах Днестра», при этом переговорный формат «5+2» был назван «нефункциональным» из-за присутствия в нем России.
«Украина и ЕС выступают исключительно за мирное урегулирование приднестровской проблемы с сохранением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ», — также говорится в сообщении.
Накануне визита в Брюссель, 19 февраля, Паун Роговей посетил Молдову. На встрече в Кишиневе с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном обсуждались шаги в сфере приднестровского урегулирования, которые Кишинев намерен предпринять в ближайшее время.
В этот же день Роговей посетил Тирасполь, где встретился с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. На встрече присутствовал и глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев. Собеседники подчеркнули неизменность позиций Приднестровья и Украины «в части стремления к сохранению мира и продолжению цивилизованного переговорного процесса».