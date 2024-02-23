В Брюсселе обсудили вопросы приднестровского урегулирования

«Паун Роговей заверил европейскую сторону, что Украина была и будет оставаться активным участником процесса приднестровского урегулирования и, в этом смысле, в качестве посредника будет продолжать оказывать вместе с другими партнерами всемерное содействие Кишиневу и Тирасполю в сближении позиций и поиске взаимопонимания по основным проблемным вопросам повестки дня», — отмечается в официальном пресс-релизе украинского диппредставительства.