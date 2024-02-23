ЕС указал на важность сохранения каналов коммуникации с Россией

«Каналы коммуникации важны, и мы должны сохранять эти каналы открытыми, чтоб передавать наши позиции», — сказал Стано.
Он добавил, что если отрезать коммуникацию, прекратится диалог и ЕС не сможет выражать России свое мнение по важным вопросам.
Ранее в тот день ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списке значатся 106 физических и 88 юридических лиц. ЕС указывает, что пакет нацелен на расширение списка запрещенных товаров, которые способствуют развитию сектора обороны и безопасности России. В частности, туда добавлены компоненты для разработки и изготовления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Экспортные ограничения в этом пакете затрагивают компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.
Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак 22 февраля сообщила, что Россия удивляет силой экономического роста в условиях множества международных санкций. МВФ в докладе за январь на 1,5% улучшил прогноз роста экономики России на 2024 год — он достиг 2,6%.
Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша 30 января заметил, что экономика России демонстрирует темпы роста, превосходящие ожидания.
Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» в декабре 2023-го сказал, что у российской экономики большой запас прочности, который накопился за предыдущие десятилетия. Он также отметил, что главное достижение — прирост ВВП, который к концу 2023 года составил 3,5%.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.