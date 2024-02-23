ЕС указал на важность сохранения каналов коммуникации с Россией

Ранее в тот день ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списке значатся 106 физических и 88 юридических лиц. ЕС указывает, что пакет нацелен на расширение списка запрещенных товаров, которые способствуют развитию сектора обороны и безопасности России. В частности, туда добавлены компоненты для разработки и изготовления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Экспортные ограничения в этом пакете затрагивают компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.