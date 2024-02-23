Румыния выдвигает своего президента на пост генсека НАТО

Выбор нового генсека НАТО пройдет на фоне сложной международной обстановки, где безопасность Европы и ее союзников остается под угрозой. Кандидатура Йоханниса подчеркивает стремление Румынии играть более заметную роль в европейской и трансатлантической безопасности, в то время как поддержка Рютте указывает на продолжение текущей политической линии в управлении альянсом. Вопрос о том, кто в конечном итоге возглавит НАТО, остается открытым, а решение, как ожидается, будет иметь долгосрочные последствия для стратегии и политики альянса в ближайшие годы.