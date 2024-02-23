Румыния выдвигает своего президента на пост генсека НАТО

Это решение, по данным Bloomberg, основанное на мнениях европейских чиновников, вносит новые переменные в уже напряженную гонку за этот пост, предположительно усложняя усилия других стран-союзников, поддерживающих кандидатуру Марка Рютте, действующего премьер-министра Нидерландов.
Несмотря на то что Рютте продолжает оставаться фаворитом на пост, благодаря поддержке со стороны США, Германии и Великобритании, выдвижение Йоханниса открывает дискуссию о предпочтениях восточноевропейских государств, которые, как сообщает Politico, выразили опасения по поводу отсутствия у Рютте мотивации к установлению более тесных связей с государствами, граничащими с Российской Федерацией. Эти страны также указывают на неудачу Нидерландов достичь целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.
Решение о выборе следующего генсека НАТО еще предстоит принять, и ситуация остается непредсказуемой, учитывая, что около десяти стран альянса еще не определились со своей позицией. В кандидатуре Йоханниса, как предполагается, виден потенциал к укреплению связей НАТО с восточноевропейскими странами и углублению оборонительной стратегии альянса.
Выбор нового генсека НАТО пройдет на фоне сложной международной обстановки, где безопасность Европы и ее союзников остается под угрозой. Кандидатура Йоханниса подчеркивает стремление Румынии играть более заметную роль в европейской и трансатлантической безопасности, в то время как поддержка Рютте указывает на продолжение текущей политической линии в управлении альянсом. Вопрос о том, кто в конечном итоге возглавит НАТО, остается открытым, а решение, как ожидается, будет иметь долгосрочные последствия для стратегии и политики альянса в ближайшие годы.
Тимур РАЕВ.