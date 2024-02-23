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Президент Зимбабве подтвердил, что готов посетить Беларусь

Руководитель белорусского МИД передал зимбабвийскому лидеру послание от президента Лукашенко, посвященное подготовке этого визита, также он передал приглашение первой леди Зимбабве посетить фестиваль «Славянский Базар в Витебске».
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник в пятницу передал зимбабвийскому лидеру Эммерсону Мнангагве послание президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Мнангагвы в республику, сообщили в пресс-службе МИД.

Президент Зимбабве на это в очередной раз подтвердил, что намерен посетить Беларусь.

«Президент Зимбабве, в свою очередь, передал наилучшие пожелания своему коллеге и другу президенту Беларуси и еще раз подтвердил готовность посетить белорусское государство в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, в ходе встречи сторонами была подтверждена взаимная заинтересованность в развитии двусторонних контактов.

Основное внимание было уделено взаимодействию в сельском хозяйстве, вопросам промкооперации. Также были рассмотрены возможности в производстве продуктов питания, здравоохранении и других сферах.

«Подчеркнута схожесть подходов к основным проблемам глобальной и региональной повестки дня, включая вопросы справедливого мироустройства, негативного влияния односторонних принудительных мер на устойчивое развитие государств и обеспечение продовольственной безопасности в мировом масштабе», — сказано в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что в рамках встречи глава белорусского МИД передал приглашение первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагва посетить Международный фестиваль искусств «Славянский Базар в Витебске».