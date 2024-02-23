Президент Зимбабве подтвердил, что готов посетить Беларусь

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник в пятницу передал зимбабвийскому лидеру Эммерсону Мнангагве послание президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Мнангагвы в республику, сообщили в пресс-службе МИД.
Президент Зимбабве на это в очередной раз подтвердил, что намерен посетить Беларусь.
«Президент Зимбабве, в свою очередь, передал наилучшие пожелания своему коллеге и другу президенту Беларуси и еще раз подтвердил готовность посетить белорусское государство в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.
По ее информации, в ходе встречи сторонами была подтверждена взаимная заинтересованность в развитии двусторонних контактов.
Основное внимание было уделено взаимодействию в сельском хозяйстве, вопросам промкооперации. Также были рассмотрены возможности в производстве продуктов питания, здравоохранении и других сферах.
«Подчеркнута схожесть подходов к основным проблемам глобальной и региональной повестки дня, включая вопросы справедливого мироустройства, негативного влияния односторонних принудительных мер на устойчивое развитие государств и обеспечение продовольственной безопасности в мировом масштабе», — сказано в сообщении пресс-службы.
Там также отмечается, что в рамках встречи глава белорусского МИД передал приглашение первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагва посетить Международный фестиваль искусств «Славянский Базар в Витебске».