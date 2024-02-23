Дания и Украина подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Жовква отметил, что Дания стала первой страной, не являющейся членом G7, с которой подписан такой документ. Он также сказал, что «в 2024 году военная поддержка Дании Киеву составит не менее €1,8 млрд». «Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил €8,5 млрд на поддержку нашего государства в 2023—2028 годах», — отметил замглавы офиса президента. В документе, сообщил Жовква, помимо прочего, закреплено предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и так далее. «Дания будет оказывать поддержку Украине в течение 10 лет срока действия соглашения с возможностью его продления по соглашению сторон», подытожил чиновник.