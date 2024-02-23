Казахстанскую компанию включили в пакет санкций Евросоюза против России

Данные об этом есть в реестре. Всего в нём 649 пунктов. Также в списке узбекистанские компании Alfa Beta Creative и GFK Logistics Asia, фирмы из России, Ирана, ОАЭ, Сирии, Китая, Гонконга..
В декабре 2023 года Elem Group уже вносили в список Бюро промышленности и безопасности Минторговли США «за создание риска перенаправления в Россию предметов, подпадающих под действие товаров двойного назначения».
В Министерстве нацэкономики Казахстана тогда заявили, что Elem Group с мая 2023-го не ведёт внешнеторговую деятельность.