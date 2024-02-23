Токаев подписал закон о запрете сотовых телефонов во время уроков в школах

Кроме того, закон вводит нормы по урегулированию института наставничества. Он предусматривает, что совершеннолетние граждане Казахстана на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Закон также предусматривает ответственность местных администраций за материально-техническое состояние школ, детских садов и других объектов образования в регионах.