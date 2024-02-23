Токаев подписал закон о запрете сотовых телефонов во время уроков в школах

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей”, — говорится в сообщении.
Закон утверждает правила использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования. Ученикам будет запрещено использовать мобильные телефоны во время занятий за исключением случаев, когда это требуется по краткосрочному учебному плану.
Документ также предусматривает зачисление детей в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера.
Кроме того, закон вводит нормы по урегулированию института наставничества. Он предусматривает, что совершеннолетние граждане Казахстана на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Закон также предусматривает ответственность местных администраций за материально-техническое состояние школ, детских садов и других объектов образования в регионах.