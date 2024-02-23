Президент Зимбабве получил в подарок белорусский ноутбук

Стало известно, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва получил в подарок белорусский ноутбук «Горизонт». Подарок передал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщает пресс-служба МИДа.
Кроме того, Алейник передал Мнангагве послание от белорусского президента Александра Лукашенко, которое было посвящено подготовке и наполнению ответного визита Мнангагвы в Беларусь. В свою очередь зимбабвийский лидер передал белорусскому коллеге — как он сказал, «другу и брату», наилучшие пожелания и вновь подтвердил готовность посетить Беларусь в ближайшее время.
— Передайте, что я обязательно приеду в Беларусь с визитом. Только не зимой! Лучше летом, — заметил Мнангагва.
Также на переговорах основное внимание уделялось взаимодействию в экономической сфере, в том числе в сельском хозяйстве. Также говорили о промышленной кооперации, производстве продуктов питания, здравоохранении