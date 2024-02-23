Президент Зимбабве получил в подарок белорусский ноутбук

Также на переговорах основное внимание уделялось взаимодействию в экономической сфере, в том числе в сельском хозяйстве. Также говорили о промышленной кооперации, производстве продуктов питания, здравоохранении и т. д. Отмечалось на встрече общее понимание необходимости эффективного конвертирования хороших политических отношений между странами во взаимовыгодные проекты в экономике, важные для устойчивого развития обеих стран и благосостояния двух народов.