МИД РФ ждет разъяснений от Армении после заявлений о заморозке участия в ОДКБ

«Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Н. В. Пашиняна по поводу “заморозки участия” Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации», — уточнили в министерстве.