МИД РФ ждет разъяснений от Армении после заявлений о заморозке участия в ОДКБ

«Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Н. В. Пашиняна по поводу “заморозки участия” Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации», — уточнили в министерстве.
«Исходим из того, что Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ — со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами», — прокомментировали в ведомстве.
В МИДе выразили сожаление, что динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась, что не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны.
Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала разъяснений от Армении о приостановке участия страны в ОДКБ. По его словам, армянская сторона не предпринимала официальных действий по этому вопросу.
В четверг, 22 февраля, премьер Армении заявил, что участие страны в ОДКБ заморожено. В интервью французскому телеканалу France 24 он уточнил, что договор не был выполнен в отношении Армении, особенно в 2021—2022 годах. Без внимания Еревана это остаться не могло, указал он.
В начале февраля Пашинян заявил о невозможности продолжать отношения с Россией в военной сфере. Он предложил определиться, какие отношения Армения будет выстраивать с другими странами, в том числе с Индией, Ираном, Грузией и США.
28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения меняет надежный союз с Россией на туманные обещания, поддаваясь на уговоры Запада. По его словам, Армения по-прежнему остается стратегическим партнером России на Южном Кавказе.
До этого, 25 октября, Пашинян заявил, что Армения пока остается в составе ОДКБ. 9 октября осведомленные источники сообщили «Известиям», что Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представителя республики в ОДКБ.
Песков 13 октября отметил, что Россия и Армения продолжают оставаться соседями и союзниками, которых объединяет общая история и общее будущее.
Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Никола Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.