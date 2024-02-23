Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер «ПИК»

В частности, под санкции попала компания «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир, завод-производитель автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге и ФГУП “НАМИ” — разработчика автомобилей.
Кроме этого, под ограничения США попали:
- Девелоперская группа «ПИК»;
- «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК);
- Горнодобывающая «Мечел»;
- Трубная металлургическая компания (ТМК);
- «Русхимальянс»;
- «Трансконтейнер»;
- ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- «НОВАТЭК-Мурманск»;
- «Алмазювелирэкспорт»;
- ОЭЗ «Алабуга»;
- Судостроительный комплекс «Звезда»;
- ОКБ «Сухого»;
- «Уралтрансмаш»;
- СПБ Банк, банк «Авангард», банк «Международный финансовый клуб» (МФК) и др.
Санкции Вашингтона против физических лиц коснулись посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева; замдиректора ФСИН Валерия Бояринева, гендиректора «Фортума» Вячеслава Кожевникова и др.
В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованного ранее сегодня, говорилось, что Вашингтон вводит более чем 500 новых санкционных мер против России.
Попавшая под санкции НСПК была создана в России в 2014 году, после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма — на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Банку России. НСПК занимается обработкой операций по всем картам, которые выпущены российскими банками. Поэтому когда в марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard их карты продолжили работать внутри России.
НСПК также является оператором карт «Мир». Первые национальные карты были выпущены в 2015 году. Впоследствии они стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. По последним данным ЦБ, по итогам III квартала 2023 года выпущено почти 256 млн карт «Мир». На них приходится 52,5% объема всех операций по картам и 51,6% выпущенных карт в России.
Экс-глава НСПК Владимир Комлев, который покинул должность с начала 2024 года, находится под блокирующими санкциями США с сентября 2022 года. Минфин США в сентябре 2022 года также пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». После этого множество кредитных организаций сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт.
«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы “Мир” и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», — сообщили РБК в пресс-службе оператора после попадания под новые санкции США.
На вопрос о том, что будет с приемом карт «Мир» за границей в десяти странах, где они работали, в НСПК сообщили: «На стороне платежной системы “Мир” никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет. Решение о приеме карт “Мир” в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно».
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