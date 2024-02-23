Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер «ПИК»

НСПК также является оператором карт «Мир». Первые национальные карты были выпущены в 2015 году. Впоследствии они стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. По последним данным ЦБ, по итогам III квартала 2023 года выпущено почти 256 млн карт «Мир». На них приходится 52,5% объема всех операций по картам и 51,6% выпущенных карт в России.