ЕС ввел санкции против властей и судей Крыма — кто попал в список

В опубликованном списке числится мэр Евпатории Елена Демидова, которая 16 февраля написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.
Согласно документу, под санкции попали судьи Валентина Камынина, Янина Охота (Кожемяко), Денис Диденко, Антон Цикуренко, Галина Хулапова (Каширская), Ольга Кузнецова из Симферополя.
Кроме того, в списке и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.
Причиной внесения Песчанской в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стало якобы ее участие «в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь».
Санкции вступают в силу после их публикации в журнале.
Ранее сообщалось, что ЕС наложил санкции также на заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова.
В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.