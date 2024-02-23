ЕС ввел санкции против властей и судей Крыма — кто попал в список

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В санкционный список Европейского союза попала глава администрации Евпатории Елена Демидова, судьи из Симферополя и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале союза, пишет РИА Новости.