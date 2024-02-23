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ЕС ввел санкции против властей и судей Крыма — кто попал в список

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В санкционный список Европейского союза попала глава администрации Евпатории Елена Демидова, судьи из Симферополя и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале союза, пишет РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"

В опубликованном списке числится мэр Евпатории Елена Демидова, которая 16 февраля написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

Согласно документу, под санкции попали судьи Валентина Камынина, Янина Охота (Кожемяко), Денис Диденко, Антон Цикуренко, Галина Хулапова (Каширская), Ольга Кузнецова из Симферополя.

Кроме того, в списке и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Причиной внесения Песчанской в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стало якобы ее участие «в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь».

Санкции вступают в силу после их публикации в журнале.

Ранее сообщалось, что ЕС наложил санкции также на заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова.

Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве назвали 13-й пакет санкций ЕС незаконным. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ.

В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.

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