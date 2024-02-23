Канада расширила антироссийские санкции

«21 февраля 2024 года Канада внесла дополнительные поправки в Положение о специальных экономических мерах (Россия), добавив десять физических лиц и сто пятьдесят три (153) юридических лица, на которых распространяется широкий диапазон ограничений деловых операций», — уточнили в ведомстве.
Под санкциями оказались граждане и юрлица, работающие в ряде сфер с Ираном, оказывающие поддержку российскому нефтяному сектору, оказывающие поддержку российскому оборонному сектору, включая страховку, поставку комплектующих и военных технологий.
Так, санкции ввели в том числе против Авиационного комплекса имени Ильюшина, компании «Российские вертолетные системы», концерн «Алмаз — Антей», ОКБ «Аэрокосмические системы». Также в него попал помощник президента РФ Игорь Левитин и др.
В этот же день Белый дом подтвердил, что США вводят более чем 500 новых санкций против России. Санкции нацелены на российский финансовый сектор, оборонную сферу, сети закупок и лиц, пытающихся избежать первичных санкций.
Ранее в этот день правозащитник, судья в отставке, юрист Владимир Комсолев заявил, что последствий от введения антироссийских санкций, на которые рассчитывал Запад, Россия не испытала.
Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023-го заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.