Какие проблемы решит закон по вопросам образования и безопасности детей

Введено специальное правило, ограничивающее использование мобильных телефонов во время уроков. Ограничения касаются только времени уроков. Ребёнок может принести телефон в школу и использовать его на переменах. В этом отношении ограничений нет. Во время уроков ученик должен заниматься только учёбой.