Назначен замгендиректора Авиационной администрации Казахстана

Заместителем генерального директора Авиационной Администрации Казахстана назначена Сеитова Асем Амантаевна, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.
До назначения она занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП «Казаэронавигация».
Асем Сеитова родилась в 1981 году. В 2002 году окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является магистром экономики.
Имеет большой опыт в авиационной сфере, более 10 лет проработала в РГП «Казаэронавигация» на различных должностях.
Трудовую деятельность начала в 2002 году в министерстве государственных доходов РК, также работала в Налоговом комитете министерства финансов РК, АО «KazTransCom», АО «Фонд недвижимости “Самруқ — Қазына”.