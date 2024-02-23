США ввели санкции против Марины Таубер, премьер и президент Молдовы их приветствовали

В нем подчеркивается, что всем, кто попал под санкции, запрещен въезд в ЕС, их активы в странах ЕС подлежат блокированию. В пояснительной записке к решению Евросовета перечислены зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, ️Мария Албот, экс-депутат парламента от запрещенной партии «Шор». Арина Коршикова, кандидат на выборах мэра Бельц от команды Шора, Думитру Китороагэ, руководитель Media Resource SRL, регулирующей TV6 и Orhei TV, Кирилл Гуцул, лидер организации ветеранов силовых структур «Scutul Poporului», а также российский гражданин Дмитрий Милютин, согласно пояснительной записке — замруководителя департамента ФСБ РФ.