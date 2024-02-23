США ввели санкции против Марины Таубер, премьер и президент Молдовы их приветствовали

«Сегодня США объявили о введении санкций против Марины Таубер за содействие попыткам беглого осужденного олигарха Илана Шора подорвать избирательные процессы в Молдове в интересах Кремля путем незаконного подкупа голосов».
Глава диппредставительства Кент Логсдон отметил, что США «продолжат поддерживать народ и правительство Молдовы в построении более демократического, процветающего и безопасного будущего».
Практически сразу же последовал комментарий премьер-министра Молдовы Дорина Речана, который в соцсети Х приветствовал решение США, назвав его «поддержкой в усилиях Молдовы в борьбе против нарушений и для защиты демократии».
Отреагировала и президент страны. В той же соцсети она опубликовала сообщение, в котором поблагодарила США за принятое решение.
Сама Марина Таубер потребовала признать посла США в Молдове персоной нон грата и заявила о вмешательстве во внутренние дела страны.
«Сегодняшнее решение — это прямое вмешательство США во внутренние дела Молдовы. Я призываю всю оппозицию Молдовы признать посла США персоной нон грата в нашей стране. Любые встречи на любом уровне с этим человеком — это прямая помощь текущей власти. Пришло время нам доказать что мы не холопы».
Днем ранее стало известно, что Евросоюз объявил о введении санкций против шести человек и одной организации «за подрыв верховенства права, стабильности и безопасности Молдовы».
«Совет ввел санкции в отношении полувоенной организации “Щит народа”, которая предпринимала неоднократные попытки подорвать работу демократически избранного правительства, в том числе путем агрессивных протестов, а также против ее руководителя», — говорится в документе.
В нем подчеркивается, что всем, кто попал под санкции, запрещен въезд в ЕС, их активы в странах ЕС подлежат блокированию. В пояснительной записке к решению Евросовета перечислены зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, ️Мария Албот, экс-депутат парламента от запрещенной партии «Шор». Арина Коршикова, кандидат на выборах мэра Бельц от команды Шора, Думитру Китороагэ, руководитель Media Resource SRL, регулирующей TV6 и Orhei TV, Кирилл Гуцул, лидер организации ветеранов силовых структур «Scutul Poporului», а также российский гражданин Дмитрий Милютин, согласно пояснительной записке — замруководителя департамента ФСБ РФ.