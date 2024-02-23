Кочанова ответила белоруске, чьи дети ходят в школу четыре километра по грязи

Глава Совета Республики Наталья Кочанова поговорила с белоруской, дети которой ходят в школу четыре километра по грязи, сообщает телеграм-канал парламента.
Так, 23 февраля на «горячую» линию к Наталье Кочановой дозвонилась жительница Барановичей. Звонившая горожанка Елена Викторовны рассказала, что ее дом располагается на окраине райцентра. И улица со всех сторон граничит с полем, асфальта нет, а дорога — гравийка и грязь. Также к дому на транспорте невозможно подъехать. При этом дети женщины до школы идут 4 километра, из которых 2,5 километра — по грязи.
Белоруска сказала, что неоднократно обращалась в ЖКХ и в другие организации, а в городском «Ремстрое» ответили, что деньги городского бюджета запланированы на первоочередной ремонт других улиц.
Наталья Кочанова пообещала решить вопрос с местными властями.
— Я вас услышала Елена Викторовна, разберемся, — ответила парламентарий.