Кочанова ответила белоруске, чьи дети ходят в школу четыре километра по грязи

Так, 23 февраля на «горячую» линию к Наталье Кочановой дозвонилась жительница Барановичей. Звонившая горожанка Елена Викторовны рассказала, что ее дом располагается на окраине райцентра. И улица со всех сторон граничит с полем, асфальта нет, а дорога — гравийка и грязь. Также к дому на транспорте невозможно подъехать. При этом дети женщины до школы идут 4 километра, из которых 2,5 километра — по грязи.