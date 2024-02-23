Маск заявил о «безумном расистском программировании» в Google

Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, в частности, меняя цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.