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Маск заявил о «безумном расистском программировании» в Google

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini.
Источник: AP 2023

«Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — написал он в соцсети X.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, в частности, меняя цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.

В самой компании Google заявили, что работают над решением проблемы и скоро выпустят улучшенную версию нейросети.

технологии