На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном

«Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, <…> кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы <…> стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или <…> в Северной Корее, или рядом с Пекином — без разницы», — отметил он.