Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине

В заявлении лидеры заявили о готовности поддерживать Украину и оказывать ей финансовую, дипломатическую, политическую, военную и гуманитарную помощь. Также авторы заявления пообещали продолжать вводить санкции против России и привлечь российские власти к ответственности за ввод войск на Украину 24 февраля 2022 года.