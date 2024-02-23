Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине

В связи с позицией Венгрии совместное заявление ЕС не было обнародовано. Вместо этого по случаю двух лет боевых действий на Украине было опубликовано заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы.
В заявлении лидеры заявили о готовности поддерживать Украину и оказывать ей финансовую, дипломатическую, политическую, военную и гуманитарную помощь. Также авторы заявления пообещали продолжать вводить санкции против России и привлечь российские власти к ответственности за ввод войск на Украину 24 февраля 2022 года.
Во время согласования 13-го пакета санкций ЕС против России, приуроченного ко второй годовщине боевых действий, венгерские власти потребовали исключить ряд мер, которые могли навредить экономическим интересам Венгрии. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждал, что 13-й пакет, как и предыдущий, 12-й, не стоило утверждать, поскольку ограничения наносят урон Европе.
Лусине Баласян